Законопроект про місцевий референдум направлять до Венеціанської комісії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Верховна Рада планує направити законопроект про місцевий референдум до Венеціанської комісії для отримання висновку. Про це заявив перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук на засіданні погоджувальної ради в понеділок, передає кореспондент УНН.
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“Завершилось всеукраїнське обговорення законопроекту про місцеве самоврядування (про місцевий референдум — ред.) , він зараз знаходиться на юридичній вичитці, на відповідних правках. Ми враховуємо цілу низку тих зауважень і пропозицій, які надіслали нам під час всеукраїнського обговорення. Я дуже вдячний всім, хто долучився, в тому числі представникам політичних сил, які знаходяться в парламенті... Після подання до Верховної Ради ми звернемося до спікера парламенту з проханням направити його на розгляд Венеціанської комісії для надання відповідного висновку”, — сказав Стефанчук.
Деталі
Раніше у Раді було створено Робочу групу з розробки проектів законів з питань народовладдя.
За результатами засідань цієї Робочої групи, учасниками було схвалено черговий законопроект у сфері народовладдя та прямої демократії — проект Закону про місцевий референдум.
Наприкінці березня цей законопроект було оприлюднено і винесено для громадського обговорення.
Довідково
26 січня парламентарі ухвалили в цілому законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про народовладдя через всеукраїнський референдум 8 квітня.
Раніше Стефанчук повідомляв, що питання щодо вступу України до ЄС та НАТО, а також щодо проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі можуть на певному етапі бути винесені на всеукраїнський референдум.