Законопроект про місцевий референдум направлять до Венеціанської комісії

Цитата

“Завершилось всеукраїнське обговорення законопроекту про місцеве самоврядування (про місцевий референдум — ред.) , він зараз знаходиться на юридичній вичитці, на відповідних правках. Ми враховуємо цілу низку тих зауважень і пропозицій, які надіслали нам під час всеукраїнського обговорення. Я дуже вдячний всім, хто долучився, в тому числі представникам політичних сил, які знаходяться в парламенті... Після подання до Верховної Ради ми звернемося до спікера парламенту з проханням направити його на розгляд Венеціанської комісії для надання відповідного висновку”, — сказав Стефанчук.

Деталі

Раніше у Раді було створено Робочу групу з розробки проектів законів з питань народовладдя.

За результатами засідань цієї Робочої групи, учасниками було схвалено черговий законопроект у сфері народовладдя та прямої демократії — проект Закону про місцевий референдум.

Наприкінці березня цей законопроект було оприлюднено і винесено для громадського обговорення.



Довідково

26 січня парламентарі ухвалили в цілому законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про народовладдя через всеукраїнський референдум 8 квітня.



Раніше Стефанчук повідомляв, що питання щодо вступу України до ЄС та НАТО, а також щодо проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі можуть на певному етапі бути винесені на всеукраїнський референдум.