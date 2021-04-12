Питання вступу до ЄС та НАТО і вибори на Донбасі можуть винести на референдум - Стефанчук

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“Всеукраїнський референдум – це не є забавка на щодень, це – серйозний механізм для вирішення складних державних питань. Тому я хотів би, щоб ми всі зважали, що при цих ініціативах – це річ фінансово затратна, і повинні вирішуватись державницькі для нас речі. Зокрема, я думаю, що такими питаннями на певних етапах розвитку України могли би стати вступ України до ЄС та НАТО і те, чи погоджуємось ми, що вибори на тимчасово окупованих територіях будуть проводитись після повернення повного контролю за кордоном, і ціла низка інших питань”, - сказав Стефанчук.

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про народовладдя через всеукраїнський референдум.

26 січня парламентарі ухвалили в цілому законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Раніше Стефанчук повідомляв, що питання для всеукраїнського референдуму має формулювати народ.