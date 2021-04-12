Питання вступу до ЄС та НАТО і вибори на Донбасі можуть винести на референдум - Стефанчук
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Питання щодо вступу України до ЄС та НАТО, а також щодо проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі можуть на певному етапі бути винесені на всеукраїнський референдум. Про це на засіданні Погоджувальної ради заявив перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.
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“Всеукраїнський референдум – це не є забавка на щодень, це – серйозний механізм для вирішення складних державних питань. Тому я хотів би, щоб ми всі зважали, що при цих ініціативах – це річ фінансово затратна, і повинні вирішуватись державницькі для нас речі. Зокрема, я думаю, що такими питаннями на певних етапах розвитку України могли би стати вступ України до ЄС та НАТО і те, чи погоджуємось ми, що вибори на тимчасово окупованих територіях будуть проводитись після повернення повного контролю за кордоном, і ціла низка інших питань”, - сказав Стефанчук.
Деталі
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про народовладдя через всеукраїнський референдум.
26 січня парламентарі ухвалили в цілому законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум.
Раніше Стефанчук повідомляв, що питання для всеукраїнського референдуму має формулювати народ.