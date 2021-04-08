Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.
Деталі
“Повернуто з підписом від Президента”, — зазначається на сайті ВР.
Що було раніше
26 січня парламентарі ухвалили в цілому законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум.
Законопроектом передбачаються такі види всеукраїнського референдуму за предметом:
• затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України;
• вирішення питання загальнодержавного значення;
• зміна території України;
• втрата чинності законом України або окремими його положеннями.
Розширено коло суб’єктів процесу референдуму, які реєструються в ЦВК як прихильники чи опоненти питання всеукраїнського референдуму. Ними можуть бути як політичні партії, так і громадські організації, відповідно зареєстровані у ЦВК.
На думку спікера Парламенту Дмитра Разумкова, законопроект про народовладдя дає можливість проведення референдумів починаючи з 2022 року.
За словами голови Комітету виборців України Олексія Кошеля, у схваленому законопроекті про народовладдя є багато ризиків, які пов’язані з можливістю проведення штучних референдумів, винесення на них проросійських питань та піару політичних сил.
У свою чергу, народна депутатка України від фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук заявила, що Конституційний Суд України зможе визнавати конституційність того чи іншого референдуму. І саме він може також зупинити процес референдуму, якщо у нього є якісь побоювання.
На думку голови партії “Слуга народу”, народного депутата України Олександра Корнієнка, організація, підготовка та проведення референдуму в Україні обійдеться приблизно в 1-2 мільярди гривень.