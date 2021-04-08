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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 53728 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме

Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме

Киев  •  УНН

 • 28580 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о народовластии через всеукраинский референдум. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Детали

“Возвращен с подписью от Президента”, — отмечается на сайте ВР.

Что было раньше

26 января парламентарии приняли в целом законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

Законопроектом предусматриваются следующие виды всеукраинского референдума по предмету:

• утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;
• решение вопроса общегосударственного значения;
• изменение территории Украины;
• потеря силы закона Украины или отдельными его положениями.

Расширен круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в ЦИК как сторонники или оппоненты вопроса всеукраинского референдума. Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации, соответствующе зарегистрированы в ЦИК.

На мнению спикера парламента Дмитрия Разумкова, законопроект о народовластии дает возможность проведения референдумов начиная с 2022 года.

По словам председателя Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, в одобренном законопроекте о народовластии есть много рисков, связанных с возможностью проведения искусственных референдумов, вынесение на них пророссийских вопросов и пиара политических сил.

В свою очередь, народный депутат Украины от фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук заявила, что Конституционный Суд Украины сможет признавать конституционность того или иного референдума. И именно он может также остановить процесс референдума, если у него есть какие-то опасения.

На мнение председателя партии “Слуга народа”, народного депутата Украины Александра Корниенко, организация, подготовка и проведение референдума в Украине обойдется примерно в 1-2 миллиарда гривен.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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