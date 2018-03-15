У Раді Європи радять Україні негайно прийняти законодавство для захисту нацменшин

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні моніторинговий орган Ради Європи, Консультативний комітет з питань Рамкової конвенції про захист національних меншин (FCNM), опублікував звіт про ситуацію в Україні на період до кінця листопада 2016 року, разом із зауваженнями до українських органів влади, передає УНН з посиланням на прес-реліз щодо звіту від Ради Європи.

“Україна повинна боротися з упередженнями у політичному дискурсі, гарантувати захист усіх мов меншин, припинити сегрегацію ромських дітей”, — йдеться в звіті.

Консультативний комітет FCNM відзначив, що загалом українське суспільство продовжує залишатися здебільшого толерантним та відкритим. Проте вплив конфлікту на Сході Україні та незаконна анексія Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь на політичний клімат, а також економічний та соціальний стан життя в країні не можна переоцінити. Зокрема, конфлікт створив атмосферу, в якій особи, які почували себе в комфортно з багаторівневою ідентичністю, тепер зобов’язані “вибирати свою сторону”, говориться в доповіді.

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Реформа децентралізації, яка передбачає створення більших територіальних одиниць, може потенційно вплинути — як позитивно, так і негативно — на права осіб, які належать до національних меншин. Були висловлені занепокоєння щодо положень освіти, підтримки закладів культури та здатності впливати на процес прийняття рішень на місцевому рівні.

Серед інших проблем експерти Ради Європи відзначили відсутність чіткої законодавчої бази щодо захисту національних меншин та триваючої дискримінації ромів, зокрема дітей ромів, які піддаються сегрегації в школах.

“Консультативний комітет рекомендує українській владі негайно прийняти відповідне законодавство для захисту національних меншин; сприяння повазі та боротьбі зі стереотипами в політичному дискурсі та суспільстві в цілому; надання твердих правових гарантій захисту та використання всіх мов меншин, а також численних менших; припинення постійної сегрегації ромських дітей у школах та забезпечення того, що права національних меншин не обмежаться внаслідок перетворення адміністративних кордонів та гарантування їх ефективної участі в дискусіях на місцевому рівні”, — йдеться в заяві.

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