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В Совете Европы советуют Украине немедленно принять законодательство для защиты нацменьшинств

В Совете Европы советуют Украине немедленно принять законодательство для защиты нацменьшинств

Киев  •  УНН

 • 11735 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Сегодня мониторинговый орган Совета Европы, Консультативный комитет по вопросам Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (FCNM), опубликовал отчет о ситуации в Украине на период до конца ноября 2016 года, вместе с замечаниями к украинским органам власти, передает УНН со ссылкой на пресс-релиз по отчету от Совета Европы.

"Украина должна бороться с предубеждениями в политическом дискурсе, гарантировать защиту всех языков меньшинств, прекратить сегрегацию цыганских детей", - говорится в отчете.

Консультативный комитет FCNM отметил, что в целом украинское общество продолжает оставаться толерантным и открытым. Однако влияние конфликта на Востоке Украины и незаконная аннексия Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь на политический климат, а также экономическое и социальное положение жизни в стране нельзя переоценить. В частности, конфликт создал атмосферу, в которой лица, которые чувствовали себя в комфортно с многоуровневой идентичностью, теперь обязаны "выбирать свою сторону", говорится в докладе.

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Реформа децентрализации, которая предусматривает создание больших территориальных единиц, может потенциально повлиять - как положительно, так и отрицательно - на права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Была выражена обеспокоенность положениями образования, поддержкой учреждений культуры и способностями влиять на процесс принятия решений на местном уровне.

Среди других проблем эксперты Совета Европы отметили отсутствие четкой законодательной базы по защите национальных меньшинств и продолжающейся дискриминации ромов, в частности детей, которые подвергаются сегрегации в школах.

"Консультативный комитет рекомендует украинской власти немедленно принять соответствующее законодательство для защиты национальных меньшинств; содействия уважению и борьбе со стереотипами в политическом дискурсе и обществе в целом; предоставления твердых правовых гарантий защиты и использования всех языков меньшинств; прекращения постоянной сегрегации цыганских детей в школах и обеспечение того, что права национальных меньшинств не ограничатся в результате преобразования административных границ, и обеспечения их эффективного участия в дискуссиях на местном уровне", - говорится в заявлении.

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