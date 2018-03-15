В Совете Европы советуют Украине немедленно принять законодательство для защиты нацменьшинств

КИЕВ. 15 марта. УНН. Сегодня мониторинговый орган Совета Европы, Консультативный комитет по вопросам Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (FCNM), опубликовал отчет о ситуации в Украине на период до конца ноября 2016 года, вместе с замечаниями к украинским органам власти, передает УНН со ссылкой на пресс-релиз по отчету от Совета Европы.