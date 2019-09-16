У Раді пояснили, чому не можна суттєво збільшувати "мінімалку" в Держбюджеті-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Суттєве підвищення мінімальної зарплати в Державному бюджеті на 2020 рік спричинило додатковий тиск на роботодавців. Про це заявив депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
"Підвищення вважаю адекватним, бо хотіли поставити і 8 тис. грн одразу… Але ми маємо розуміти, що мінімальна зарплатня – це база оподаткування, і різке підвищення означає різке підвищення податків, які сплачує роботодавець", - зазначив Дубінський.
За його словами, підвищення мінімальної зарплати має відбуватись поступово для того, щоб і роботодавці, й наймані працівники могли пристосуватись.
При цьому він додав, що рівень тінізації зарплат в Україні, втім детінізація має відбуватись поступово, щоб збільшувати надходження до бюджету.
Нагадаємо, міністр фінансів України Оксана Маркарова презентує проект Державного бюджету на 2020 рік у парламенті в п’ятницю, 20 вересня.
Також повідомлялося, що мінімальна заробітна плата у 2020 році зросте на 550 грн і становитиме 4 723 грн.