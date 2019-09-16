В Раде объяснили, почему нельзя существенно увеличивать "минималку" в Госбюджете-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Существенное повышение минимальной зарплаты в Государственном бюджете на 2020 год повлекло бы дополнительное давление на работодателей. Об этом заявил депутат "Слуги народа" Александр Дубинский журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
"Повышение считаю адекватным, потому что хотели поставить и 8 тыс. грн сразу... Но мы должны понимать, что минимальная зарплата - это база налогообложения, и резкое повышение означает резкое повышение налогов, которые платит работодатель", - отметил Дубинский.
По его словам, повышение минимальной зарплаты должно происходить постепенно для того, чтобы и работодатели, и наемные работники могли приспособиться.
При этом он добавил, что уровень тенизации зарплат в Украине, впрочем детенизация должна происходить равномерно, чтобы увеличивать поступление в бюджет.
Напомним, министр финансов Украины Оксана Маркарова представит проект Государственного бюджета на 2020 год в парламенте в пятницу, 20 сентября.
Также сообщалось, что минимальная заработная плата в 2020 году вырастет на 550 грн и составит 4 723 грн.