У Раді Федерації РФ хочуть закріпити у конституції статус "країни-переможця у Другій світовій"

“Наша преамбула дозволяє її розширити з тим, щоб включити туди деякі основні моменти нашого національного та історичного буття”, — сказав Пушков журналістам за підсумками засідання групи в Громадській палаті РФ. Він зауважив, що преамбули конституцій ряду інших країн “дуже розлогі і великі”.

На думку члена Ради Федерації, в преамбулі “повинні бути закріплені основні принципи існування” держави, “основні історичні точки”.

“Я б відзначив все ж в тій чи іншій формі нашу перемогу у Другій світовій війні, наш статус держави-переможниці, тому що це визначає наше існування і внутрішнє, і міжнародне”, — продовжив Пушков, нагадавши, що Росія займає місце постійного члена Ради безпеки ООН з правом вето саме на основі того, що СРСР був визнаний разом з союзниками переможцем у війні. Він висловив упевненість в тому, що даний факт повинен бути відзначений в конституції як одна з основ існування держави і національної ідентичності.

“Подивіться, яка потужна атака йде зараз на історію, які зусилля докладаються для переписування історії”, — продовжив Пушков. Як приклад він навів недавню доповідь МЗС Латвії, в якому РФ звинувачується в неправильній інтерпретації європейської історії і порушення міжнародних норм. “Я повинен сказати до відома авторів цієї доповіді з Риги, що ніяких міжнародних норм, крім того, що Росія визнана державою-переможницею у Другій світовій війні на основі Статуту ООН, рішень Тегеранської, Ялтинської та Потсдамської конференцій, не існує”, — підкреслив політик .

“Тут треба прийняти принципове рішення — чи будемо ми використовувати преамбулу для того, щоб розширити підтвердження і закріплення тих принципів, на яких базується наша держава, тих цінностей, на яких заснована наша країна і наше суспільство”, — резюмував Пушков.

Нагадаємо, у суботу в Раді Федерації РФ відреагували на слова Качинського про компенсації Польщі за Другу світову.