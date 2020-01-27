В Совете Федерации РФ хотят закрепить в конституции статус "страны-победителя во Второй мировой"

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 33441 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 73774 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 120244 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 112996 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 64729 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72899 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186939 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150480 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158553 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138612 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.9м/с
40%
Популярные новости

Еще не определились с точным форматом: Рютте не смог ответить, пригласят ли Зеленского на саммит НАТО

15 апреля, 17:26 • 7706 просмотра

Путь Украины в НАТО необратим, ничего не изменилось - Рютте

15 апреля, 17:44 • 6250 просмотра

"Miss Eco International-2025": Украину представит Елизавета Адамская в платье, украшенном цитатами из стихов

15 апреля, 17:55 • 7048 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 6878 просмотра

В Кракове украинец стал причиной масштабного ДТП: 19 пострадавших

15 апреля, 19:26 • 8202 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 120244 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 112996 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 88140 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 100135 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 130108 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 6988 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11744 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14378 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 17143 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 19106 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

В Совете Федерации РФ хотят закрепить в конституции статус "страны-победителя во Второй мировой"

Киев • УНН

 • 14334 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Глава временной комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ, член рабочей группы по подготовке изменений в конституцию РФ Алексей Пушков предлагает закрепить в основном законе статус России как страны, победившей во Второй мировой войне, в особенности в связи с попытками ряда государств переписать историю, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

В Совете Федерации РФ хотят закрепить в конституции статус "страны-победителя во Второй мировой"

“Наша преамбула позволяет ее расширить с тем, чтобы включить туда некоторые основополагающие моменты нашего национального и исторического бытия”, — сказал Пушков журналистам по итогам заседания группы в Общественной палате РФ. Он заметил, что преамбулы конституций ряда других стран “очень пространны и обширны”.

По мнению члена Совфеда, в преамбуле “должны быть закреплены основные принципы существования” государства, “основные исторические точки”.

“Я бы отметил все же в той или иной форме нашу победу во Второй мировой войне, наш статус державы-победительницы, потому что это определяет наше существование и внутреннее, и международное”, — продолжил Пушков, напомнив, что Россия занимает место постоянного члена Совета безопасности ООН с правом вето именно на основе того, что СССР был признан вместе с союзниками победителем в войне. Он выразил уверенность в том, что данный факт должен быть отмечен в конституции как одна из основ существования государства и национальной идентичности.

“Посмотрите, какая мощнейшая атака идет сейчас на историю, какие усилия предпринимаются для переписывания истории”, — продолжил Пушков. В качестве примера он привел недавний доклад МИД Латвии, в котором РФ обвиняется в неправильной интерпретации европейской истории и нарушении международных норм. “Я должен сказать к сведению авторов этого доклада из Риги, что никаких международных норм, кроме того, что Россия признана державой-победительницей во Второй мировой войне на основе Устава ООН, решений Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций, не существует”, — подчеркнул политик.

“Здесь надо принять принципиальное решение — будем ли мы использовать преамбулу для того, чтобы расширить подтверждение и закрепление тех принципов, на которых основано наше государство, тех ценностей, на которых основана наша страна и наше общество”, — резюмировал Пушков.

Напомним, в субботу в Совете Федерации РФ отреагировали на слова Качиньского о компенсации Польши за Вторую мировую.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.49
Bitcoin
$83,894.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,283.95
Ethereum
$1,597.35