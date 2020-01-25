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У Раді Федерації РФ відреагували на слова Качинського про компенсації Польщі за Другу світову

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачев вважає, що “провокаційні заяви” лідера правлячої польської партії “Закон і справедливість” Ярослава Качинського про компенсації Польщі від РФ і ФРН за шкоду в роки війни є спробою згладити дипломатичний провал, пов’язаний з неучастю польського президента в пам’ятних заходах в Єрусалимі, передає УНН з посиланням на його Facebook.

У Раді Федерації РФ відреагували на слова Качинського про компенсації Польщі за Другу світову

“Нарочито провокаційні заяви лідера правлячої польської партії „Закон і справедливість“ Ярослава Качинського про компенсації, що нібито належать Польщі, від Росії, тобто від найбільш потерпілої сторони у Другій світовій війні — це в якійсь мірі спроба згладити дипломатичний провал з неучастю польського президента в пам’ятних заходах в Єрусалимі”, — написав Косачев на своїй сторінці в Facebook.

На його думку, у Варшаві готувалися до якихось нападок російського президента на Польщу, “навіть зібрали спецкоманду експертів, покликану викривати „дезінформацію“ (а це будь-яка версія, крім польської) на історичні теми, але на превеликий подив польських політиків, в Ізраїлі всім було не до Польщі”.

“Цей полоноцентричний погляд що на події Другої світової, що на сучасність, заважає усвідомити простий факт: у Росії немає мети будь-якою ціною протистояти саме Польщі в історичних питаннях... Може це і прикро, але Польща не була і не є об’єктом російських або радянських устремлінь, але треба визнати, вона дійсно дуже постраждала від сталінських репресій, як і інші народи. Не більше, але й не менше”, — зазначив сенатор.

У зв’язку з цим він вважає, що “гри на домашню публіку з виставленням історичних рахунків — це все від лукавого”. “Наша країна може виставити такий рахунок практично будь-кому — більше половини Європи були союзниками Гітлера або ж, як Польща, як мінімум не допомогли запобігти війні. Але це не наш метод, що блискуче продемонстрував президент РФ Володимир Путін в Єрусалимі, запропонувавши обговорювати відповідальність ядерної „п’ятірки“ за долю світу, а не дитячі образи польських політиків. І в цьому з ним виявилися солідарні всі”, — підкреслив Косачов.

Додамо, лідер правлячої польської партії “Закон і справедливість” Ярослав Качинський вважає, що і Німеччина, і Росія повинні заплатити компенсацію Польщі за шкоду, завдану країні під час Другої світової війни.

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