В Совете Федерации РФ отреагировали на слова Качиньского о компенсации Польши за Вторую мировую

“Нарочито провокационные заявления лидера правящей польской партии „Закон и справедливость“ Ярослава Качиньского о якобы причитающихся Польше компенсациях его стране от России, то есть от самой пострадавшей стороны во Второй мировой войне — это в какой-то мере попытка сгладить дипломатический провал с неучастием польского президента в памятных мероприятиях в Иерусалиме”, — написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его мнению, в Варшаве готовились к неким нападкам российского президента на Польшу, “даже собрали спецкоманду экспертов, призванную разоблачать „дезинформацию“ (а это любая версия, кроме польской) на исторические темы, но к огромному удивлению польских политиков, в Израиле всем было не до Польши”.

“Этот полоноцентричный взгляд что на события Второй мировой, что на современность, мешает осознать простой факт: у России нет цели любой ценой противостоять именно Польше в исторических вопросах... Может это и обидно, но Польша не была и не является объектом российских или советских устремлений, но надо признать, она действительно весьма пострадала от сталинских репрессий, как и другие народы. Не больше, но и не меньше”, — отметил сенатор.

В связи с этим он считает, что “игры на домашнюю публику с выставлением исторических счетов — это все от лукавого”. “Наша страна может выставить такой счет практически кому угодно — больше половины Европы были союзниками Гитлера или же, как Польша, как минимум не помогли предотвратить войну. Но это не наш метод, что блестяще продемонстрировал президент РФ Владимир Путин в Иерусалиме, предложив обсуждать ответственность ядерной „пятерки“ за судьбы мира, а не местечковые обиды польских политиков. И в этом с ним оказались солидарны все”, — подчеркнул Косачев.

Добавим, лидер правящей польской партии “Закон и справедливость” Ярослав Качиньский считает, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за вред, причиненный стране во время Второй мировой войны.