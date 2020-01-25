Качинський: Росія повинна заплатити Польщі за шкоду в роки війни
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Лідер правлячої польської партії “Закон і справедливість” Ярослав Качинський вважає, що і Німеччина, і Росія повинні заплатити компенсацію Польщі за шкоду, завдану країні під час Другої світової війни. Про це він заявив в інтерв’ю, яке опубліковане в німецькій газеті Bild, пише УНН.
“Ви маєте рацію, Росії теж слід було б заплатити. Я не думаю, що наше покоління дочекається, що Москва прийме відповідальність. Але у наших вимог немає терміну давності”, — сказав він.
Тема репарацій обговорюється в Польщі з липня минулого року, коли Качинський заявив, що країна ніколи не відмовлялася від компенсацій з боку Німеччини. Тодішній міністр національної оборони Антоній Мачеревіч повідомив в ефірі польського телебачення, що з правової точки зору у Варшави є всі підстави вимагати від Берліна репарації. Працююча над визначенням загальної суми збитку група в польському парламенті, за попередніми даними, оцінила його майже в трильйон доларів.
В уряді Німеччини неодноразово вказували, що не бачать підстав для будь-яких виплат, так як в 1953 році Польща офіційно відмовилася від репарацій. У Варшаві стверджують, що угода 1953 року була підписано з порушенням під тиском СРСР і стосувалася вже не існуючих Німецької Демократичної Республіки та Польської Народної Республіки, яка, за версією місцевих аналітиків, не була суверенною державою.
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