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Качинський: Росія повинна заплатити Польщі за шкоду в роки війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Лідер правлячої польської партії “Закон і справедливість” Ярослав Качинський вважає, що і Німеччина, і Росія повинні заплатити компенсацію Польщі за шкоду, завдану країні під час Другої світової війни. Про це він заявив в інтерв’ю, яке опубліковане в німецькій газеті Bild, пише УНН.

Качинський: Росія повинна заплатити Польщі за шкоду в роки війни

“Ви маєте рацію, Росії теж слід було б заплатити. Я не думаю, що наше покоління дочекається, що Москва прийме відповідальність. Але у наших вимог немає терміну давності”, — сказав він.

Тема репарацій обговорюється в Польщі з липня минулого року, коли Качинський заявив, що країна ніколи не відмовлялася від компенсацій з боку Німеччини. Тодішній міністр національної оборони Антоній Мачеревіч повідомив в ефірі польського телебачення, що з правової точки зору у Варшави є всі підстави вимагати від Берліна репарації. Працююча над визначенням загальної суми збитку група в польському парламенті, за попередніми даними, оцінила його майже в трильйон доларів.

В уряді Німеччини неодноразово вказували, що не бачать підстав для будь-яких виплат, так як в 1953 році Польща офіційно відмовилася від репарацій. У Варшаві стверджують, що угода 1953 року була підписано з порушенням під тиском СРСР і стосувалася вже не існуючих Німецької Демократичної Республіки та Польської Народної Республіки, яка, за версією місцевих аналітиків, не була суверенною державою.

Нагадаємо, МЗС РФ погрожує Чехії через бажання останньої ввести день пам’яті “Празької весни”.

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