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Качиньский: Россия должна заплатить Польше за ущерб в годы войны

Киев • УНН

 • 12369 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Лидер правящей польской партии “Закон и справедливость” Ярослав Качиньский полагает, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны. Об этом он заявил в интервью, которое опубликовано в немецкой газете Bild, пишет УНН.

Качиньский: Россия должна заплатить Польше за ущерб в годы войны

“Вы правы, России тоже следовало бы заплатить. Я не думаю, что наше поколение дождется, что Москва примет ответственность. Но у наших требований нет срока давности”, — сказал он.

Тема репараций обсуждается в Польше с июля прошлого года, когда Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии. Занимавший тогда пост министра национальной обороны Антоний Мачеревич сообщил в эфире польского телевидения, что с правовой точки зрения у Варшавы есть все основания требовать от Берлина репарации. Работающая над определением общей суммы ущерба группа в польском парламенте, по предварительным данным, оценила его почти в триллион долларов.

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением под давлением СССР и касалось уже не существующих Германской Демократической Республики и Польской Народной Республики, которая, по версии местных аналитиков, не являлась суверенным государством.

Напомним, МИД РФ угрожает Чехии из-за желания последней ввести день памяти “Пражской весны”.

Украинские Национальные Новости

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