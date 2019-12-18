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МЗС РФ погрожує Чехії через бажання останньої ввести день пам'яті "Празької весни"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Ухвалення в Чехії закону, який визнає 21 серпня “Днем пам’яті жертв вторгнення і подальшої окупації (ЧССР) військами Варшавського договору в 1968 році”, навряд чи сприятиме успішній співпраці між країнами. Про це повідомляється в середу в коментарі МЗС РФ, пише УНН.

“Прагнення Праги знову повертатися до подій півстолітньої давності з метою включення їх в сучасний політичний контекст, небажання перегорнути цю сторінку історії, яка затьмарює атмосферу російсько-чеських відносин, навряд чи сприятиме успішному ходу двостороннього співробітництва”, — відзначили в міністерстві.

У МЗС РФ відзначили, що з “великим розчаруванням” дізналися про прийнятий закон. “Подібний підхід партнерів суперечить нашим двостороннім домовленостям, закріпленим в російсько-чеському Договорі про дружні відносини і співробітництво (26 серпня 1993 року) в якому сторони заявили про” бажання остаточно підвести риску під тоталітарним минулим, пов’язаним з неприпустимим застосуванням сили проти Чехословаччини в 1968 році і подальшим невиправданим перебуванням радянських військ на чехословацькій території“, — додали в дипвідомстві.

5 грудня Сенат Чехії схвалив закон про оголошення 21 серпня “Днем пам’яті жертв вторгнення і подальшої окупації Чехословаччини військами країн Варшавського договору в 1968 році”. Чеські історики вважають, що в період перебування радянських військ на чехословацькій території з серпня 1968 року по середину 1991 роки від супутніх інцидентів загинули 406 громадян Чехословаччини. Російські історики говорять про загибель 12 радянських військовослужбовців тільки протягом першого місяця після введення військ Варшавського договору в ЧССР (Чехословацької соціалістичної республіки).

Як писав УНН, влітку 2018 року парламент Чехії назвав вторгненням і окупацією введення в Чехословаччину військ держав-учасниць Варшавського договору в 1968 році. Відповідну резолюцію ухвалили чеські депутати.

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