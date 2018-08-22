У Чехії визнали окупацією введення військ країн Варшавського договору
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Парламент Чехії назвав вторгненням і окупацією введення в Чехословаччину військ держав-учасниць Варшавського договору в 1968 році. Відповідну резолюцію ухвалили чеські депутати, повідомило видання Ceske Noviny. Цілями цього документа є, в тому числі, запобігання спотворень історії, передає УНН.
У голосуванні взяли участь 145 з 156 депутатів. Резолюція була прийнята одноголосно.
Ініціатором цієї резолюції був голова фракції християнських демократів Ян Бартошек. За його словами, прийнята резолюція стане “чітким посланням громадськості, а також іншим країнам, в тому числі Росії”. “Ми відкидаємо коментарі, які останнім часом звучать з приводу подій 1968 року, спотворюючи їх дійсний сенс”, — сказав чеський політик.
Член Комуністичної партії Чехії і Моравії Лео Лузар зазначив, що сучасна “Росія — це не СРСР, СРСР — не Росія”, а Леонід Брежнєв не є ненишнім президентом Росії Володимиром Путіним.
21 серпня 1968 на територію Чехословаччини були введені війська кількох країн-учасниць Варшавського договору, а саме Болгарії, Угорщини, НДР, Польщі та СРСР. Найбільший контингент ввів Радянський союз. Об’єднаним угрупуванням сил командував генерал армії Іван Павловський. Дані заходи були прийняті, щоб покласти край “Празькій весні” — періоду реформ, спрямованих на лібералізацію Чехословаччини, в тому числі на децентралізацію влади. У Празі учасники протесту намагалися перешкодити руху військ. В ході операції по обидва боки загинули 216 осіб (в основному небойові втрати), поранення отримали понад 500 громадян Чехословаччини (більшість з них мирні жителі). Радянські війська залишалися в Чехословаччині до 1991 року.
Як повідомляв УНН, Латвія і Естонія вирішили стягнути з Москви плату за радянську окупацію.