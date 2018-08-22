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В Чехии признали оккупацией ввода войск стран Варшавского договора

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Парламент Чехии назвал вторжением и оккупацией введения в Чехословакию войск стран-участниц Варшавского договора в 1968 году. Соответствующую резолюцию приняли чешские депутаты, сообщило издание Ceske Noviny. Целями этого документа является, в том числе, предотвращение искажений истории, передает УНН.

В Чехии признали оккупацией ввода войск стран Варшавского договора

В голосовании приняли участие 145 из 156 депутатов. Резолюция была принята единогласно.

Инициатором этой резолюции был председатель фракции христианских демократов Ян Бартошек. По его словам, принятая резолюция станет “четким посланием общественности, а также другим странам, в том числе России”. “Мы отвергаем комментарии, которые в последнее время звучат по поводу событий 1968 года, искажая их действительный смысл”, — сказал чешский политик.

Член Коммунистической партии Чехии и Моравии Лео Лузар отметил, что современная “Россия — это не СССР, СССР — не Россия”, а Леонид Брежнев не является ненишним президентом России Владимиром Путиным.

21 августа 1968 года на территорию Чехословакии были введены войска нескольких стран-участниц Варшавского договора, а именно Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и СССР. Самый большой контингент ввел Советский союз. Объединенной группировкой сил командовал генерал армии Иван Павловский. Данные меры были приняты, чтобы положить конец “Пражской весне” — периоду реформ, направленных на либерализацию Чехословакии, в том числе на децентрализацию власти. В Праге протестующие пытались помешать движению войск. В ходе операции с обеих сторон погибли 216 человек (в основном небоевые потери), ранения получили более 500 граждан Чехословакии (большинство из них мирные жители). Советские войска оставались в Чехословакии до 1991 года.

Как сообщал УНН, Латвия и Эстония решили взыскать с Москвы плату за советскую оккупацию.

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