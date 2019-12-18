МИД РФ пригрозил Чехии из-за желания последней ввести день памяти "Пражской весны"

“Стремление Праги вновь возвращаться к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст, нежелание перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений, вряд ли будет способствовать успешному ходу двустороннего сотрудничества”, — отметили в министерстве.

В МИД РФ отметили, что с “большим разочарованием” узнали о принятом законе. “Подобный подход партнеров противоречит нашим двусторонним договоренностям, закрепленным в российско-чешском Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве (26 августа 1993 года), в котором стороны заявили о “желании окончательно подвести черту под тоталитарным прошлым, связанным с недопустимым применением силы против Чехословакии в 1968 году и дальнейшим неоправданным пребыванием советских войск на чехословацкой территории”, — добавили в дипведомстве.

5 декабря Сенат Чехии одобрил закон об объявлении 21 августа “Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками государств Варшавского договора в 1968 году”. Чешские историки считают, что в период пребывания советских войск на чехословацкой территории с августа 1968 года по середину 1991 года от сопутствующих инцидентов погибли 406 граждан Чехословакии. Российские историки говорят о гибели 12 советских военнослужащих только в течение первого месяца после ввода войск Варшавского договора в ЧССР (Чехословацкую социалистическую республику).

Как писал УНН, летом 2018 года парламент Чехии назвал вторжением и оккупацией введения в Чехословакию войск стран-участниц Варшавского договора в 1968 году. Соответствующую резолюцию приняли чешские депутаты.