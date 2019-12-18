МИД РФ пригрозил Чехии из-за желания последней ввести день памяти "Пражской весны"

ukru
Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 15490 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 87236 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 131294 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 136546 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 133203 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 163443 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 114576 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113393 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110134 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132427 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

6 марта, 05:11 • 116854 просмотра
В Комитете по вопросам разведки Конгреса США призывают немедленно восстановить обмен разведданными с Украиной

В Комитете по вопросам разведки Конгреса США призывают немедленно восстановить обмен разведданными с Украиной

6 марта, 05:59 • 94093 просмотра
Пауза с помощью США для Украины затронула разведданные о предупреждении о ракетных и дроновых ударах рф - NYT

Пауза с помощью США для Украины затронула разведданные о предупреждении о ракетных и дроновых ударах рф - NYT

6 марта, 06:21 • 104428 просмотра
Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

6 марта, 08:02 • 81204 просмотра
Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

6 марта, 08:32 • 66741 просмотра
публикации
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

13:11 • 42403 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 163439 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 147303 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 174010 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 215699 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

10:14 • 38974 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 114952 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 118349 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 123285 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 120191 просмотра
Актуальное
МИД РФ пригрозил Чехии из-за желания последней ввести день памяти "Пражской весны"

МИД РФ пригрозил Чехии из-за желания последней ввести день памяти "Пражской весны"

Киев  •  УНН

 • 21056 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Принятие в Чехии закона, признающего 21 августа “Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году”, вряд ли будет способствовать успешному сотрудничеству между странами. Об этом сообщается в среду в комментарии МИД РФ, пишет УНН.

“Стремление Праги вновь возвращаться к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст, нежелание перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений, вряд ли будет способствовать успешному ходу двустороннего сотрудничества”, — отметили в министерстве.

В МИД РФ отметили, что с “большим разочарованием” узнали о принятом законе. “Подобный подход партнеров противоречит нашим двусторонним договоренностям, закрепленным в российско-чешском Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве (26 августа 1993 года), в котором стороны заявили о “желании окончательно подвести черту под тоталитарным прошлым, связанным с недопустимым применением силы против Чехословакии в 1968 году и дальнейшим неоправданным пребыванием советских войск на чехословацкой территории”, — добавили в дипведомстве.

5 декабря Сенат Чехии одобрил закон об объявлении 21 августа “Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками государств Варшавского договора в 1968 году”. Чешские историки считают, что в период пребывания советских войск на чехословацкой территории с августа 1968 года по середину 1991 года от сопутствующих инцидентов погибли 406 граждан Чехословакии. Российские историки говорят о гибели 12 советских военнослужащих только в течение первого месяца после ввода войск Варшавского договора в ЧССР (Чехословацкую социалистическую республику).

Как писал УНН, летом 2018 года парламент Чехии назвал вторжением и оккупацией введения в Чехословакию войск стран-участниц Варшавского договора в 1968 году. Соответствующую резолюцию приняли чешские депутаты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы