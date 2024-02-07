У Повітряних силах зафіксували ракету в напрямку Миргорода

Ворожу ракету курсом на Полтавщину зафіксували Повітряні сили, передає УНН.

"Ракета в Сумській області, курсом на Полтавщину!... Ракета в напрямку Миргорода!" - йдеться у повідомленні.

Раніше у Повітряних силах повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку!

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження. У разі оголошення тривоги у вашій області - прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні.

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