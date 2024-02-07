В Воздушных силах зафиксировали ракету в направлении Миргорода
Киев • УНН
Украинские Воздушные силы зафиксировали вражескую ракету, которая направлялась в сторону Полтавской области.
Вражескую ракету курсом на Полтавщину зафиксировали Воздушные силы, передает УНН.
"Ракета в Сумской области, курсом на Полтавщину!.... Ракета в направлении Миргорода!" - говорится в сообщении.
Ранее в Воздушных силах сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении!
"Угроза применения авиационных средств поражения. В случае объявления тревоги в вашей области - направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении.
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В Воздушных силах зафиксировали ракету в направлении Миргорода
Украинские Воздушные силы зафиксировали вражескую ракету, которая направлялась в сторону Полтавской области.
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