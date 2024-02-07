В Воздушных силах зафиксировали ракету в направлении Миргорода

В прошлом году в Украине в шесть раз выросло количество больных корью

В 2023 году в Украине корью заболело в шесть раз больше людей, чем в 2022 году. По данным Центра общественного здоровья Украины, в 2022 году в Украине было зафиксировано 11 случаев заболевания против 65 - в 2023 году