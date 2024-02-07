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В Воздушных силах зафиксировали ракету в направлении Миргорода

В Воздушных силах зафиксировали ракету в направлении Миргорода

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 15:27  •  15462 просмотра

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Украинские Воздушные силы зафиксировали вражескую ракету, которая направлялась в сторону Полтавской области.

Вражескую ракету курсом на Полтавщину зафиксировали Воздушные силы, передает УНН.

"Ракета в Сумской области, курсом на Полтавщину!.... Ракета в направлении Миргорода!" - говорится в сообщении.

Ранее в Воздушных силах сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении!

"Угроза применения авиационных средств поражения. В случае объявления тревоги в вашей области - направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении.

рф начала масштабные ракетные обстрелы нескольких украинских городов: что известно07 февраль 2024, 04:50 • 37898 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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У Повітряних силах зафіксували ракету в напрямку Миргорода
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В Воздушных силах зафиксировали ракету в направлении Миргорода

Украинские Воздушные силы зафиксировали вражескую ракету, которая направлялась в сторону Полтавской области.

Война •   •  15462 просмотра
В Воздушных силах зафиксировали ракету в направлении Миргорода

В прошлом году в Украине в шесть раз выросло количество больных корью

В 2023 году в Украине корью заболело в шесть раз больше людей, чем в 2022 году. По данным Центра общественного здоровья Украины, в 2022 году в Украине было зафиксировано 11 случаев заболевания против 65 - в 2023 году

Здоровье •   •  12028 просмотра
В прошлом году в Украине в шесть раз выросло количество больных корью

Несмотря на снарядный дефицит в Украине, рф не одерживает никаких побед на фронте - Кулеба

Несмотря на то, что Украине постоянно не хватает снарядов, тогда как россия имеет больше артиллерийских снарядов, россия не одерживает побед на фронте благодаря тому, что украинские солдаты героически и творчески останавливают российское наступление другими видами вооружения.

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Несмотря на снарядный дефицит в Украине, рф не одерживает никаких побед на фронте - Кулеба

Год работы Малюка: взрывы на Крымском мосту, Sea baby и Коломойский за решеткой

В течение первого года работы под руководством Василия Малюка СБУ провела успешные операции, в частности дважды взорвала Крымский мост, потопила 8 российских кораблей и ликвидировала таких военных преступников, как Илья Кива и Владлен Татарский.

Война •   •  15074 просмотра
Год работы Малюка: взрывы на Крымском мосту, Sea baby и Коломойский за решеткой

Пытался переплыть Тису: в Румынии нашли тело погибшего украинца

Тело погибшего мужчины нашли напротив участка отдела пограничной службы "Мамалыга" на берегу реки Прут.

Криминал и ЧП •   •  11530 просмотра
Пытался переплыть Тису: в Румынии нашли тело погибшего украинца

МУС блокирует попытку Украины добиться суда по преступлениям рф - The Guardian

МУС блокирует попытку Украины создать специализированный международный трибунал для суда над российскими лидерами за преступления, совершенные на территории Украины.

Война •   •  17191 просмотра
МУС блокирует попытку Украины добиться суда по преступлениям рф - The Guardian

Мировые поставки пропаренного риса могут столкнуться с трудностями из-за потенциальных планов Индии - Bloomberg

Индия может продлить действие 20% экспортной пошлины на пропаренный рис, чтобы снизить продовольственную инфляцию в преддверии национальных выборов.

Экономика •   •  12959 просмотра
Мировые поставки пропаренного риса могут столкнуться с трудностями из-за потенциальных планов Индии - Bloomberg

ЕС будет помогать Украине и предоставлять все, что необходимо - Боррель

Высокий представитель ЕС заявил, что ЕС предоставит Украине всю необходимую поддержку как можно быстрее, в том числе более 1 миллиона боеприпасов до конца года.

Война •   •  15428 просмотра
ЕС будет помогать Украине и предоставлять все, что необходимо - Боррель

В Италии продолжаются фермерские протесты: аграрии требуют ужесточения регулирования импорта

Итальянские фермеры протестуют в Риме с тракторами, требуя ужесточения регулирования импорта. Аграрии указывают, что за прошлый год их прибыль упала на 70% из-за роста стоимости технических средств и расходов, связанных с машинами.

Общество •   •  18257 просмотра
В Италии продолжаются фермерские протесты: аграрии требуют ужесточения регулирования импорта

До конца года ЕС передаст украинским войскам более 1 млн снарядов - Боррель

По словам Жозепа Борреля, Верховного представителя ЕС по иностранным делам, Европейский союз планирует передать 1 145 000 снарядов украинским войскам до конца 2022 года.

Война •   •  16471 просмотра
До конца года ЕС передаст украинским войскам более 1 млн снарядов - Боррель