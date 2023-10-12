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У посольстві України в Ізраїлі пояснили, чому не можуть евакуювати громадян з сектору Гази

У посольстві України в Ізраїлі пояснили, чому не можуть евакуювати громадян з сектору Гази

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Через те, що єдиний пункт пропуску «Рафах» зачинено, евакуація громадян України з сектору Гази поки що неможлива. Про це в ефірі телемарафону повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, пише УНН.

Цитата

«На жаль, евакуація не почалася, оскільки єдиний пункт пропуску в Єгипет «Рафах» залишається закритим і впливу ми на це не маємо, як і не мають інші посольства. Тобто мова йде про те, що жодне із посольств європейських країн, Сполучені Штати не евакуювали жодного свого громадянина», - сказав Євген Корнійчук.

Деталі

В українського посольства все готово для евакуації. Співробітники посольства в Єгипті готові зустріти наших громадян в будь-який час, перевірити документи та якщо потрібно поновити їх. Списки людей передані єгипетській стороні.

За словами Євгена Корнійчука вся проблема полягає в тому, що «єгиптяни кажуть, що ХАМАС з боку сектора Гази не пускає, а ХАМАС каже, що єгиптяни не пускають. Де правда – не зрозуміло».

Посол також додав, що сьогодні Держсекретар Сполучений Штатів Ентоні Блінкен порушив це питання перед прем’єр міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, оскільки коли почнеться наземна операція, то щадити не будуть нікого і виникає величезний ризик, що іноземні громадяни, в тому числі й українці, опиняться під ще більшими обстрілами. 

Кількість людей, які очікують на евакуацію з сектору Гази збільшується кожної години. Зранку кількість бажаючіх покинути територію конфлікту була близько 220 і це переважно жінки та діти.

Щодо евакуації з самого Ізраїлю, то аеропорт Бен-Гуріон працює в штатному режимі. Перші 200 осіб будуть евакуйовані до Румунії ввечері в суботу.

Додамо

Як повідомляв УНН, Єгипет сьогодні зробив заяву, що пункт пропуску із Сектора Гази Рафах відкритий, і закликає Ізраїль не бити по ньому.

Нагадаємо

Нещодавно The Times of Israel повідомили, що уряд Єгипту відмовився створити коридори для виходу з сектору Газа для палестинців.

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