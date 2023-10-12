Пункт пропуску із Сектору Газа до Єгипту відкрито: Ізраїль закликають не бити по ньому

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У заяві Міністерства закордонних справ у четвер, 12 жовтня, Арабська Республіка Єгипет закликала всі країни, а також регіональні та міжнародні організації, які бажають надати гуманітарну і надзвичайну допомогу палестинському народу в секторі Газа, “полегшити їхні страждання і відреагувати на їхні страждання в результаті жорстоких і тривалих ізраїльських бомбардувань”, доставити цю допомогу в міжнародний аеропорт Аль-Аріш, який був призначений єгипетською владою для прийому міжнародної гуманітарної допомоги від різних міжнародних організацій і організацій.

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У МЗС Єгипту заявили, що “універсальні моральні цінності” повинні спонукати передати гуманітарну підтримку палестинцям, які в даний час страждають від великих небезпек.

“Арабська Республіка Єгипет також підтвердила, всупереч розповсюджуваній неточній інформації, що не має жодного відношення до дійсності, що прикордонний перехід Рафах між Єгиптом і сектором Газа відкритий для бізнесу і не закривався на жодному етапі від початку поточної кризи, за винятком того, що його основні об’єкти з боку Палестини зруйновані через бомбардування Ізраїлю, що заважає йому нормально виконувати свою роботу”, — стверджує Єгипет.

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Крім того, Єгипет закликав Ізраїль уникати нападів на палестинський бік переходу, щоб зусилля з відновлення та ремонту увінчалися успіхом і дали змогу йому слугувати переходом і рятувальним колом для підтримки палестинських братів у секторі Газа.