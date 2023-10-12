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Египет обсуждает планы по доставке гуманитарной помощи через границу с сектором Газа – СМИ

Египет обсуждает планы по доставке гуманитарной помощи через границу с сектором Газа – СМИ

Киев • УНН

 • 445244 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Египет обсудил с США и другими странами планы по доставке гуманитарной помощи через границу с сектором Газа в условиях ограниченного прекращения огня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в египетских службах безопасности, передает УНН.

Детали

По словам источников, помощь будет проходить через пограничный переход Рафах между сектором Газа и египетским Синайским полуостровом.

Цитата

«В обсуждениях также принимали участие Катар и Турция. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил поздно вечером во вторник , что США проводят консультации с Израилем и Египтом по поводу идеи безопасного прохода для гражданского населения Газы», - говориться в сообщении.

По словам официальных лиц в секторе Газа и египетских источников, контрольно-пропускной пункт Рафах, который является основным пунктом выезда из Газы, не контролируемым Израилем, был закрыт со вторника после израильских бомбардировок на палестинской стороне.

Дополнение

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщал, что из Израиля в субботу вылетает первый эвакуационный рейс с украинцами, через Египет будут вывозить из сектора Газа.

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