Египет обсуждает планы по доставке гуманитарной помощи через границу с сектором Газа – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Египет обсудил с США и другими странами планы по доставке гуманитарной помощи через границу с сектором Газа в условиях ограниченного прекращения огня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в египетских службах безопасности, передает УНН.
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По словам источников, помощь будет проходить через пограничный переход Рафах между сектором Газа и египетским Синайским полуостровом.
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«В обсуждениях также принимали участие Катар и Турция. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил поздно вечером во вторник , что США проводят консультации с Израилем и Египтом по поводу идеи безопасного прохода для гражданского населения Газы», - говориться в сообщении.
По словам официальных лиц в секторе Газа и египетских источников, контрольно-пропускной пункт Рафах, который является основным пунктом выезда из Газы, не контролируемым Израилем, был закрыт со вторника после израильских бомбардировок на палестинской стороне.
Дополнение
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщал, что из Израиля в субботу вылетает первый эвакуационный рейс с украинцами, через Египет будут вывозить из сектора Газа.