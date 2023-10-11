Из Израиля в субботу вылетает первый эвакуационный рейс с украинцами, через Египет будут вывозить из сектора Газа - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Из Израиля в ближайшее время хотят эвакуироваться около 200 украинцев, а из сектора Газа – около 160 человек. Об этом в эфире телемарафона сказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает корреспондент УНН.
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«Посольство работает в усиленном режиме, чтобы обеспечить эвакуацию наших граждан в европейские страны, которые являются соседями Украины – Молдову, Румынию, Словакию и Польшу. Первый рейс запланирован на субботу, им планируют воспользоваться около 200 украинских граждан. Следующий рейс планируется провести в воскресенье», - сказал Корнийчук.
Детали
Посол заверил, что проблемы вылета из Израиля практически нет, поскольку аэропорт Бен-Гурион работает почти в штатном режиме – летают все израильские компании, большинство лоукостов также. Однако из-за ажиотажа значительно выросла стоимость билетов. Вылететь в некоторые европейские страны стоит около 1 тысячи долларов.
Посольство оказывает помощь гражданам из уязвимых слоев населения – тем, которые находились на лечении, находятся в Израиле вместе с детьми, туристам, у которых отменили рейсы. Всего таких около 1 тысячи человек. В общей сложности на консульском учете состоит до 15 тысяч человек непосредственно в Израиле и около 1 тысячи человек зарегистрировались в отделении украинского консульства в Палестине, из них 300 проживают в секторе Газа. Часть из них попытаются вывезти на этой неделе через Египет.
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«Подготовлены списки для эвакуации на 160 человек. В четверг-пятницу мы попытаемся эвакуировать их в Египет и далее в какую-то третью страну, поскольку в Египте они не смогут находиться дольше 48 часов», - сказал посол.
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