З Ізраїлю у суботу вилітає перший евакуаційний рейс з українцями, через Єгипет планують вивозити з сектору Газа - посол

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«Посольство працює в посиленому режимі, щоб забезпечити евакуацію наших громадян до європейських країн, які є сусідами України – Молдови, Румунії, Словаччини та Польщі. Перший рейс заплановано на суботу, їм планують скористатися близько 200 українських громадян. Наступний рейс планується провести в неділю», - сказав Корнійчук.

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Посол запевнив, що проблеми вильоту з Ізраїлю практично немає, оскільки аеропорт Бен-Гуріон працює майже в штатному режимі – літають всі ізраїльські компанії, більшість лоукостів також. Проте через ажіотаж значно зросла вартість квитків. Вилетіти до деяких європейських країн коштує близько 1 тисячі доларів.

Посольство надає допомогу громадянам з вразливих верств населення – тим, які перебували на лікуванні, знаходяться в Ізраїлі разом з дітьми, туристам, у яких скасували рейси. Усього таких близько 1 тисячі людей.

В цілому на консульскому обліку перебуває до 15 тисяч осіб безпосередньо в Ізраїлі та близько 1 тисячі осіб зареєструвалися у відділені українського консульства в Палестині, з них 300 проживають у секторі Газа. Частину з них спробують вивезти цього тижня через Єгипет.

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«Підготовлено списки для евакуації на 160 осіб. У четвер-п’ятницю спробуємо евакуювати їх в Єгипет і далі в якусь третю країну, оскільки в Єгипті вони не зможуть перебувати довше 48 годин», - сказав посол.

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