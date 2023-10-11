США, Ізраїль та Єгипет обговорюють гуманітарний коридор для жителів Сектору Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Сполучені Штати обговорюють з Ізраїлем і Єгиптом створення гуманітарного коридору для жителів сектора Гази. Про це заявив на брифінгу у Білому домі радник з національної безпеки США Джейк Салліван, передає УНН.
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«Я не збираюся вдаватися в подробиці про конкретний пункт перетину. Лише скажу, що це те, на чому ми зосереджені і над чим ми працюємо», — повідомив Салліван.
Деталі
Салліван додав, що згодом США оприлюднять деталі цих перемовин, коли будуть результати.
Контекст
Вранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїля із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію.
Світові лідери засудили атаку ХАМАС на Ізраїль, зокрема свою солідарність із народом Ізраїля висловили в Європейському союзі та Україні. Уряд Ізраїлю 8 жовтня підтримав запровадження воєнного стану в країні.
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