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У кібуці Кфар-Аза знайшли дві сотні тіл ізраїльтян, з них 40 дітей

У кібуці Кфар-Аза знайшли дві сотні тіл ізраїльтян, з них 40 дітей

Київ • УНН

 • 2347894 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. 10 жовтня армія Ізраїлю ЦАХАЛ дозволила журналістам побувати в розгромленому кібуці Кфар-Аза. У ньому терористи ХАМАС убили близько 200 ізраїльтян. 40 з виявлених тіла - це діти та немовлята. Про це пишуть ЗМІ Ізраїлю, передає УНН.

Деталі

Сайт i24 опублікував репортаж із Кфар-Ази, де триває процес упізнання та вивезення тіл загиблих місцевих жителів. Кореспондент розповідає, що у Кфар-Азі терористами було вбито близько 40 дітей, у тому числі немовлят, деякі з них були обезголовлені.

У селищі знайдено контейнер зі спаленими тілами ізраїльтян, зокрема дітей. Кореспондент написала, що «репортери ходили стежками кібуца, де стояв важкий трупний запах».

Журналісти розповідають, як солдати знаходили немовлят з відрізаними головами та цілі сімʼї, яких вбили у власних будинках бойовики ХАМАС. 

Поки немає точної кількості загиблих, оскільки тіла все ще збирають та вивозять з будинків. Журналісти на місці подій розповідають, що через численні міні-пастки солдатам важко перевірити кожну будівлю.

Контекст

Вранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїля із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію.

Світові лідери засудили атаку ХАМАС на Ізраїль, зокрема свою солідарність із народом Ізраїля висловили в Європейському союзі та Україні. Уряд Ізраїлю 8 жовтня підтримав запровадження воєнного стану в країні.

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