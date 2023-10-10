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"Ми не бачили такого звірства з часів Голокосту" – Нетаньяху у розмові з Байденом

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху сказав, що «ми ніколи не бачили такого жорстокого поводження ні в історії держави», ні «з часів Голокосту». Фрагмент розмови опублікував Офіс Нетаньяху, передає УНН.

Цитата

«Вони забрали десятки дітей, зв’язали їх, спалили і стратили. Вони рубали голови солдатам, вони розстрілювали цю молодь, яка приїхала на фестиваль. Ви знаєте, вони поставили п’ять джипів навколо западини у землі і, як у Бабиному Яру , вони їх розстрілювали, щоб всіх убити», — сказав Нетаньяху.

Прем’єр Ізраїлю додав, що «вони навіть гірші за ІДІЛ, і ми повинні ставитися до них як до таких».

Він подякував Байдену за повну підтримку та підкреслив, що кампанія буде тривалою.

Беньямін Нетаньяху також відзначив емоційну реакцію речника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі на події в Ізраїлі, сказавши, що це «глибоко зворушило» ізраїльтян і «відображає глибину відданості, яку ви маєте, яку має ваша адміністрація та американський народ для Ізраїлю».

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