"Мы не видели такого зверства со времен Холокоста" – Нетаньяху в разговоре с Байденом
Киев • УНН
Киев. 11 октября. УНН. Во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сказал, что «мы никогда не видели такого жестокого обращения ни в истории государства», ни «со времен Холокоста». Фрагмент разговора опубликовал офис Нетаньяху, передает УНН.
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«Они забрали десятки детей, связали их, сожгли и казнили. Они рубили головы солдатам, они расстреливали эту молодежь, приехавшую на фестиваль. Вы знаете, они поставили пять джипов вокруг впадины в земле и, как в Бабьем Яру, они их расстреливали, чтобы всех убить», — сказал Нетаньяху.
Премьер Израиля добавил, что «они даже хуже ИГИЛ, и мы должны относиться к ним как к таковым».
Он поблагодарил Байдена за полную поддержку и подчеркнул, что кампания будет продолжительной.
Беньямин Нетаньяху также отметил эмоциональную реакцию представителя Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби на события в Израиле, заявив, что это «глубоко тронуло» израильтян и «отражает глубину преданности, которую администрация и американский народ имеют для Израиля».
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