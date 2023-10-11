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В кибуце Кфар-Аза нашли две сотни тел израильтян, из них 40 детей.

В кибуце Кфар-Аза нашли две сотни тел израильтян, из них 40 детей.

Киев • УНН

 • 2347890 просмотра

Киев. 11 октября. УН. 10 октября армия Израиля ЦАХАЛ разрешила журналистам побывать в разгромленном в кибуце Кфар-Азе. В нем террористы ХАМАС убили около 200 израильтян. 40 из обнаруженных тел-это дети и младенцы. Об этом пишут СМИ Израиля, передает УНН.

Детали

Сайт i24 опубликовал репортаж из Кфар-азы, где продолжается процесс опознания и вывоза тел погибших местных жителей. Корреспондент рассказывает, что в Кфар-Азе террористами было убито около 40 детей, в том числе младенцев, некоторые из них были обезглавлены.

В поселке найден контейнер с сожженными телами израильтян, в частности детей. Корреспондент написала ,что «репортеры ходили по тропам кибуца, где стоял тяжелый трупный запах».

Журналисты рассказывают, как солдаты находили младенцев с отрубленными головами и целые семьи, убитые в собственных домах боевиками ХАМАС. 

Пока нет точного числа погибших, поскольку тела все еще собирают и вывозят из домов. Журналисты на месте событий рассказывают, что из-за многочисленных мини-ловушек солдатам трудно проверить каждое здание.

Контекст

Утром 7 октября боевики движения ХАМАС ворвались на территорию Израиля из Сектора Газа, взяв под контроль несколько населенных пунктов в приграничной зоне и захватив десятки заложников. В ответ Израиль начал против боевиков контртеррористическую операцию.

Мировые лидеры осудили атаку ХАМАС на Израиль, в частности свою солидарность с народом Израиля выразили в Европейском союзе и Украине. Правительство Израиля 8 октября поддержало введение военного положения в стране.

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