США, Израиль и Египет обсуждают гуманитарный коридор для жителей Сектора Газа
Киев • УНН
Киев. 11 октября. УН. Соединенные Штаты обсуждают с Израилем и Египтом создание гуманитарного коридора для жителей Сектора Газа. Об этом заявил на брифинге в Белом доме советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, передает УНН.
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«Я не собираюсь вдаваться в подробности о конкретном пункте пересечения. Просто скажу, что это то, на чем мы сосредоточены и над чем работаем», — сообщил Салливан.
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Салливан добавил, что США позже опубликуют подробности этих переговоров, когда будут получены результаты.
Контекст
Утром 7 октября боевики движения ХАМАС ворвались на территорию Израиля из Сектора Газа, взяв под контроль несколько населенных пунктов в приграничной зоне и захватив десятки заложников. В ответ Израиль начал против боевиков контртеррористическая операцию.
Мировые лидеры осудили атаку ХАМАС на Израиль, в частности свою солидарность с народом Израиля выразили в Европейском союзе и Украине. Правительство Израиля 8 октября поддержало введение военного положения в стране.
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