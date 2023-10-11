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США, Израиль и Египет обсуждают гуманитарный коридор для жителей Сектора Газа

Киев • УНН

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Киев. 11 октября. УН. Соединенные Штаты обсуждают с Израилем и Египтом создание гуманитарного коридора для жителей Сектора Газа. Об этом заявил на брифинге в Белом доме советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, передает УНН.

Цитата

«Я не собираюсь вдаваться в подробности о конкретном пункте пересечения. Просто скажу, что это то, на чем мы сосредоточены и над чем работаем», — сообщил Салливан.

детали

Салливан добавил, что США позже опубликуют подробности этих переговоров, когда будут получены результаты.

Контекст

Утром 7 октября боевики движения ХАМАС ворвались на территорию Израиля из Сектора Газа, взяв под контроль несколько населенных пунктов в приграничной зоне и захватив десятки заложников. В ответ Израиль начал против боевиков контртеррористическая операцию.

Мировые лидеры осудили атаку ХАМАС на Израиль, в частности свою солидарность с народом Израиля выразили в Европейском союзе и Украине. Правительство Израиля 8 октября поддержало введение военного положения в стране.

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