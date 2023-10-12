Єгипет обговорює плани щодо доставки гуманітарної допомоги через кордон із сектором Газа – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Єгипет обговорив із США та іншими країнами плани щодо доставки гуманітарної допомоги через кордон із сектором Газа в умовах обмеженого припинення вогню. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в єгипетських службах безпеки, передає УНН.
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За словами джерел, допомога проходитиме через прикордонний перехід Рафах між сектором Газа та єгипетським Синайським півостровом.
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«В обговореннях також брали участь Катар та Туреччина. Радник із національної безпеки США Джейк Салліван заявив пізно ввечері у вівторок, що США проводять консультації з Ізраїлем та Єгиптом щодо ідеї безпечного проходу для цивільного населення Гази», - йдеться у повідомленні.
За словами офіційних осіб у секторі Газа та єгипетських джерел, контрольно-пропускний пункт Рафах, який є основним пунктом виїзду з Гази, який не контролює Ізраїль, був закритий з вівторка після ізраїльських бомбардувань на палестинській стороні.
Доповнення
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомляв, що з Ізраїлю у суботу вилітає перший евакуаційний рейс із українцями, через Єгипет вивозитимуть із сектору Газа.