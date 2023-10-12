Пункт пропуска из Сектора Газа в Египет открыт: Израиль призывают не бить по нему
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Египет заявляет, что пункт пропуска из Сектора Газа Рафах открыт, и призывает Израиль не бить по нему. Об этом сообщает министерство иностранных дел страны, передает УНН.
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«В заявлении Министерства иностранных дел в четверг, 12 октября, Арабская Республика Египет призвала все страны, а также региональные и международные организации, желающие предоставить гуманитарную и чрезвычайную помощь палестинскому народу в секторе Газа, "облегчить их страдания и отреагировать на их страдания в результате жестоких и продолжительных израильских бомбардировок", доставить эту помощь в международный аэропорт Аль-Ариш, который был назначен египетскими властями для приема международной гуманитарной помощи от различных международных сторон и организаций», - говориться в сообщении.
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В МЗС Египта заявили, что «универсальные моральные ценности» должны побуждать передать гуманитарную поддержку палестинцам, которые в настоящее время страдают от больших опасностей.
«Арабская Республика Египет также подтвердила, вопреки распространяемой неточной информации, не имеющей никакого отношения к действительности, что пограничный переход Рафах между Египтом и сектором Газа открыт для бизнеса и не закрывался ни на каком этапе с начал текущего кризиса, за исключением того, что его основные объекты со стороны Палестины разрушены из-за бомбардировок Израиля, что мешает ему нормально выполнять свою работу», - утверждает Египет.
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Кроме того, Египет призвал Израиль избегать нападений на палестинскую сторону перехода, чтобы усилия по восстановлению и ремонту увенчались успехом и позволили ему служить переходом и спасательным кругом для поддержки палестинских братьев в секторе Газа.