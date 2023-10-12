Египет не будет создавать эвакуационные коридоры из сектора Газа - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Правительство Египта отказалось создать коридоры для выхода из сектора Газа для палестинцев. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
Правительство Египта отклонило любые предложения создать коридоры для эвакуации из Газы для палестинцев, которые бегут от бомбардировки со стороны Израиля, заявил высокопоставленный египетский чиновник.
При этом, как сообщается, Египет ведет интенсивные переговоры с Израилем и Соединенными Штатами, чтобы разрешить доставку помощи и топлива через пункт пропуска "Рафах".
Также есть информация о том, что администрация Байдена ведет активные переговоры по обеспечению безопасного выезда из сектора Газа для гражданских лиц, говорится в сообщении.
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