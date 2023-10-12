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Ізраїль вночі ударив по елітних силах ХАМАС та атакував високопоставленого військовослужбовця в Газі

Ізраїль вночі ударив по елітних силах ХАМАС та атакував високопоставленого військовослужбовця в Газі

Київ • УНН

 • 958975 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Армія обьорони Ізраїлю у ніч на 12 жовтня завдала серію ударів по командним центрам елітних сил "Нухба" терористичної організації ХАМАС, які 7 жовтня проникли в населені пункти біля сектору Газа. Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ у Telegram, пише УНН.

Цитата

«Протягом ночі (четвер) ЦАХАЛ провів хвилю ударів по елітних силах "Нухба" терористичної організації ХАМАС, завдавши ударів по оперативних командних центрах, які використовувалися бойовиками, що проникли в населені пункти, прилеглі до сектора Газа минулої суботи», - йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

Зазначається, що елітні сили "Нухба" складаються з бойовиків, відібраних ХАМАСом і призначених для здійснення терористичних атак, таких як засідки, рейди, напади, проникнення через терористичні тунелі, а також введення протитанко-ракетного, ракетного і снайперського вогню.

«Елітні сили "Нухба" були однією з провідних сил, які проникли на територію Держави Ізраїль з метою здійснення кривавих актів терору проти її громадян», - вказує ЦАХАЛ.

Доповнення

Крім того, армія оборони Ізраїлю заявила, що вночі завдала удару по високопоставленому військовослужбовцю ХАМАС у секторі Газа.

ЦАХАЛ стверджує, що Мухаммед Абу Шамала був старшим оперативником військово-морських сил терористичних груп у південній частині сектора Газа.

Зазначається, що будинок Абу Шамали також використовувався для зберігання військово-морської зброї, призначеної для використання в терористичних операціях проти Ізраїлю.

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