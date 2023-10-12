Жінка пережила напад ХАМАС, забарикадувавши двері пилососом і палкою

Деталі

Іріт Лахав, мешканка кібуцу Нір Оз, розповіла, що коли вона почула, що бійці ХАМАСу увійшли до її громади в суботу, вона та її дочка сховалися у бомбосховищі, наче це було звичайне бомбардування.

Але невдовзі вона зрозуміла, що приміщення, яке раніше використовувалося як бомбосховище, було погано обладнане для захисту від наступаючих бойовиків – оскільки в ньому навіть не було замка.

Усі ізраїльські будівлі, зведені після 1993 року, повинні мати бомбосховища – армовані приміщення з бетонними стінами та важкими сталевими дверима.

Але ці безпечні кімнати розроблені, щоб витримати ракетний удар, а не збройне вторгнення. Двері важкі, але в них немає замків – з міркувань безпеки вони не повинні замикатися.

Коли навколо громади спалахували бої, Лахав гарячково звернулася за порадою до своєї родини та інших мешканців кібуца.

Цитата

«Всюди нескінченна, нескінченна, нескінченна стрілянина і гранати. Тому я намагаюся зрозуміти, що робити. Чи, можливо, вони збираються зламати наші двері? Як я можу переконатися, що він заблокований? І я почав писати смс і дзвонити людям з кібуца, як зачинити двері, і ніхто не знав», — сказав Лахав.

Порятунок прийшов з малоймовірного місця – коли її брат надіслав їй фотографію, як він замкнув свої двері «двома мітлами».

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«Я згадала, що у мене є палиця-коток, і я взяла її, а потім я взяла свій пилосос Dyson», - сказала Лахав.

Коли вона збирала імпровізовану барикаду, Лахав сказала, що чула чоловічі голоси. Після восьми чи десяти хвилин спроб бойовиків ХАМАС вибити двері, криків і стрілянини нападники покинули їхній будинок. Але полегшення було недовгим, оскільки приблизно через годину повернулися інші бійці, які знову «намагалися зламати двері». На щастя, їм також не вдалося зламати двері.

Доповнення

За оцінками, 30% тих, хто живе в цій кібуці, або загинули, або були викрадені під час раптових нападів у суботу.

Кібуц Нір Оз був одним із кількох кібуців або невеликих фермерських анклавів, на які припав основний тягар наземного нападу ХАМАС.

Кібуці виникли ще до заснування Ізраїлю, коли невеликі групи людей створювали громади, засновані на ідеї спільного життя. За даними Єврейського агентства Ізраїлю, близько 125 000 людей живуть у приблизно 250 кібуцах Ізраїлю.