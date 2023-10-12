Женщина пережила нападение ХАМАС, забаррикадировав дверь пылесосом и палкой

Детали

Ирит Лахав, жительница кибуца Нир Оз, рассказала, что когда она услышала, что бойцы ХАМАСа вошли в её общину в субботу, она и её дочь спрятались в бомбоубежище, как будто это была обычная бомбардировка.

Но вскоре она поняла, что помещение, которое ранее использовалось как бомбоубежище, было плохо оборудовано для защиты от наступающих боевиков – поскольку в нем даже не было замка.

Все израильские здания, построенные после 1993 года, должны иметь бомбоубежища – армированные помещения с бетонными стенами и тяжелыми стальными дверями.

Но эти безопасные комнаты разработаны, чтобы выдержать ракетный удар, а не вооруженное вторжение. Двери тяжелые, но в них нет замков – по соображениям безопасности они не должны запираться.

Когда вокруг общины вспыхивали бои, Лахав лихорадочно обратилась за советом к своей семье и другим жителям кибуца.

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«Повсюду бесконечная, бесконечная, бесконечная стрельба и гранаты. Поэтому я пытаюсь понять, что делать. Или, возможно, они собираются взломать нашу дверь? Как я могу убедиться, что он заблокирован? И я начал писать смс и звонить людям из кибуца, как закрыть дверь, и никто не знал», — сказал Лахав.

Спасение пришло из маловероятного места – когда ее брат прислал ей фотографию, как он запер свою дверь «двумя метлами».

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«Я вспомнила, что у меня есть палка-коток, и я взяла ее, а потом я взяла свой пылесос Dyson», - сказала Лахав.

Когда она собирала импровизированную баррикаду, Лахав сказала, что слышала мужские голоса. После восьми или десяти минут попыток боевиков ХАМАС выбить дверь, криков и стрельбы нападавшие покинули их дом. Но облегчение было недолгим, поскольку примерно через час вернулись другие бойцы, которые снова «пытались взломать дверь». К счастью, им также не удалось взломать дверь.

Дополнение

По оценкам, 30% тех, кто живет в этом кибуце, либо погибли, либо были похищены во время внезапных нападений в субботу.

Кибуц Нир Оз был одним из нескольких кибуцев или небольших фермерских анклавов, на которые пришлась основная тяжесть наземного нападения ХАМАС.

Кибуцы возникли еще до основания Израиля, когда небольшие группы людей создавали общины, основанные на идее совместной жизни. По данным Еврейского агентства Израиля, около 125 000 человек живут в примерно 250 кибуцах Израиля.