Женщина пережила нападение ХАМАС, забаррикадировав дверь пылесосом и палкой

ukru
Эксклюзив
06:36 • 53073 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 101255 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 129424 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 163341 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 128892 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 122603 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 159611 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116513 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122987 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130633 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 69687 просмотра
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 56516 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 108787 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 55960 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 101925 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 129414 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 163329 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 118409 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 125404 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 159602 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 27952 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 145486 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 152987 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 157332 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 155316 просмотра
Актуальное
Женщина пережила нападение ХАМАС, забаррикадировав дверь пылесосом и палкой

Женщина пережила нападение ХАМАС, забаррикадировав дверь пылесосом и палкой

Киев • УНН

 • 761214 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Израильская женщина и ее дочь пережили 12-часовую осаду ХАМАС их кибуца, забаррикадировавшись в безопасной комнате с помощью пылесоса и палки. Историю рассказали в CNN, передает УНН.

Детали

Ирит Лахав, жительница кибуца Нир Оз, рассказала, что когда она услышала, что бойцы ХАМАСа вошли в её общину в субботу, она и её дочь спрятались в бомбоубежище, как будто это была обычная бомбардировка.

Но вскоре она поняла, что помещение, которое ранее использовалось как бомбоубежище, было плохо оборудовано для защиты от наступающих боевиков – поскольку в нем даже не было замка.

Все израильские здания, построенные после 1993 года, должны иметь бомбоубежища – армированные помещения с бетонными стенами и тяжелыми стальными дверями.

Но эти безопасные комнаты разработаны, чтобы выдержать ракетный удар, а не вооруженное вторжение. Двери тяжелые, но в них нет замков – по соображениям безопасности они не должны запираться.

Когда вокруг общины вспыхивали бои, Лахав лихорадочно обратилась за советом к своей семье и другим жителям кибуца.

Цитата

«Повсюду бесконечная, бесконечная, бесконечная стрельба и гранаты. Поэтому я пытаюсь понять, что делать. Или, возможно, они собираются взломать нашу дверь? Как я могу убедиться, что он заблокирован? И я начал писать смс и звонить людям из кибуца, как закрыть дверь, и никто не знал», — сказал Лахав.

Спасение пришло из маловероятного места – когда ее брат прислал ей фотографию, как он запер свою дверь «двумя метлами».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Египет предупреждал Израиль об атаке ХАМАС – ВВС

«Я вспомнила, что у меня есть палка-коток, и я взяла ее, а потом я взяла свой пылесос Dyson», - сказала Лахав.

Когда она собирала импровизированную баррикаду, Лахав сказала, что слышала мужские голоса. После восьми или десяти минут попыток боевиков ХАМАС выбить дверь, криков и стрельбы нападавшие покинули их дом. Но облегчение было недолгим, поскольку примерно через час вернулись другие бойцы, которые снова «пытались взломать дверь». К счастью, им также не удалось взломать дверь.

Дополнение

По оценкам, 30% тех, кто живет в этом кибуце, либо погибли, либо были похищены во время внезапных нападений в субботу.

Кибуц Нир Оз был одним из нескольких кибуцев или небольших фермерских анклавов, на которые пришлась основная тяжесть наземного нападения ХАМАС.

Кибуцы возникли еще до основания Израиля, когда небольшие группы людей создавали общины, основанные на идее совместной жизни. По данным Еврейского агентства Израиля, около 125 000 человек живут в примерно 250 кибуцах Израиля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы