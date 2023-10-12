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Єгипет попереджав Ізраїль про атаку ХАМАС – ВВС

Єгипет попереджав Ізраїль про атаку ХАМАС – ВВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Голова Комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл МакКол заявив, що Єгипет попередив Ізраїль про можливий напад ХАМАС за три дні до нього. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав ці повідомлення "абсолютно неправдивими". Про це пише ВВС, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що ізраїльські спецслужби перебувають під пильною увагою через те, що вони не змогли запобігти найбільш смертоносному нападу палестинських бойовиків ХАМАС.

Цитата

"Ми знаємо, що Єгипет попередив ізраїльтян за три дні до того, що така подія може статися", - сказав пан МакКоул журналістам після закритого брифінгу розвідки.

"Я не хочу надто вдаватися в секретність, але попередження було дано. Я думаю, що питання було на якому рівні ", - додав республіканець Майкл МакКол.

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