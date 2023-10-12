Єгипет попереджав Ізраїль про атаку ХАМАС – ВВС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Голова Комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл МакКол заявив, що Єгипет попередив Ізраїль про можливий напад ХАМАС за три дні до нього. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав ці повідомлення "абсолютно неправдивими". Про це пише ВВС, передає УНН.
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Зазначається, що ізраїльські спецслужби перебувають під пильною увагою через те, що вони не змогли запобігти найбільш смертоносному нападу палестинських бойовиків ХАМАС.
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"Ми знаємо, що Єгипет попередив ізраїльтян за три дні до того, що така подія може статися", - сказав пан МакКоул журналістам після закритого брифінгу розвідки.
"Я не хочу надто вдаватися в секретність, але попередження було дано. Я думаю, що питання було на якому рівні ", - додав республіканець Майкл МакКол.
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