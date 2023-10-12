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Египет предупреждал Израиль об атаке ХАМАС - ВВС

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что Египет предупредил Израиль о возможном нападении ХАМАС за три дня до него. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал эти сообщения "абсолютно ложными". Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали

Отмечается, что израильские спецслужбы находятся под пристальным вниманием из-за того, что они не смогли предотвратить наиболее смертоносное нападение палестинских боевиков ХАМАС.

Цитата

"Мы знаем, что Египет предупредил израильтян за три дня до того, что такое событие может произойти", - сказал г-н МакКоул журналистам после закрытого брифинга разведки.

"Я не хочу слишком вдаваться в секретность, но предупреждение было дано. Я думаю, что вопрос был на каком уровне", - добавил республиканец Майкл МакКоул.

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