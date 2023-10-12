Наслідний принц Саудівської Аравії та президент Ірану обговорили ситуацію в Газі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман переговорив телефоном із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі про військову ескалацію Ізраїлю в секторі Газа та його околицях. Це перша телефонна розмова між двома лідерами після відновлення дипломатичних відносин між двома країнами торік. По це пише Аl jazeera, передає УНН.
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Саудівське інформаційне агентство повідомило, що наслідний принц Саудівської Аравії підтвердив, що «Королівство докладає можливих зусиль для спілкування з усіма міжнародними та регіональними сторонами, щоб зупинити поточну ескалацію».
Агентство додало, що спадкоємний принц наголосив на позиції Королівства, яка відкидає будь-які напади на цивільне населення, і на необхідності дотримання принципів міжнародного гуманітарного права, висловивши глибоку стурбованість серйозністю гуманітарної ситуації в секторі Газа та шкодою, завданою життя мирних жителів.
Він також підтвердив «тверду позицію Королівства щодо захисту палестинської справи та підтримки зусиль, спрямованих на досягнення всеосяжного та справедливого миру, який гарантує палестинському народу доступ до його законних прав».
Зі свого боку, іранське інформаційне агентство Tasnim цитує Мохаммада Джамшиді, заступника директора офісу президента Ірану з політичних питань, який сказав, що дзвінок стосувався «поточних подій у Палестині та необхідності припинити військові злочини».
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