В Ірані заявили, що не стоять за нападом ХАМАС на Ізраїль
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Найвища посадова особа Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Тегеран не причетний до нападу ХАМАС на Ізраїль. Про це повідомляє Aljazeera, пише УНН.
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Хаменеї відкинув причетність Ірану до військового нападу бойовиків ХАМАСу, однак привітав те, що він назвав "непоправною" військовою та розвідувальною поразкою Ізраїлю.
У своїй першій телевізійній промові після нападу духовний лідер Ірану сказав, що "ми цілуємо руки тим, хто планував напад на сіоністський режим".
Доповнення
Заступник радника президента США з національної безпеки Джон Файнер підтвердив у понеділок, що, хоча США вважають, що Іран «значною мірою замішаний» у нападах ХАМАС на Ізраїль, наразі США не мають «прямої інформації», що пов'язує Іран із цими нападами.
Однак США попередили Іран і бойовиків "Хезболли", щоб вони "двічі подумали", перш ніж вступати в конфлікт.