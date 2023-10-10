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В Ірані заявили, що не стоять за нападом ХАМАС на Ізраїль

В Ірані заявили, що не стоять за нападом ХАМАС на Ізраїль

Київ • УНН

 • 448780 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Найвища посадова особа Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Тегеран не причетний до нападу ХАМАС на Ізраїль. Про це повідомляє Aljazeera, пише УНН.

Деталі

Хаменеї відкинув причетність Ірану до військового нападу бойовиків ХАМАСу, однак привітав те, що він назвав "непоправною" військовою та розвідувальною поразкою Ізраїлю.

У своїй першій телевізійній промові після нападу духовний лідер Ірану сказав, що "ми цілуємо руки тим, хто планував напад на сіоністський режим".

Доповнення

Заступник радника президента США з національної безпеки Джон Файнер підтвердив у понеділок, що, хоча США вважають, що Іран «значною мірою замішаний» у нападах ХАМАС на Ізраїль, наразі США не мають «прямої інформації», що пов'язує Іран із цими нападами.

Однак США попередили Іран і бойовиків "Хезболли", щоб вони "двічі подумали", перш ніж вступати в конфлікт.

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