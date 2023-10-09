США не мають "прямої інформації" про зв'язок Ірану з атаками ХАМАС - Білий дім

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«Що ми можемо чітко сказати, так це те, що Іран значною мірою замішаний у цих нападах через підтримку ХАМАС десятиліттями», - сказав Файнер, вказавши на зброю, навчання та іншу фінансову підтримку ХАМАС.

«Чого ми не маємо, так це прямої інформації, яка показує причетність Ірану до замовлення або планування атак, які сталися за останні кілька днів. Це те, за чим ми продовжуватимемо уважно стежити», - зазначив Файнер.

Нагадаємо

Іран заперечує будь-яку причетність до безпрецедентних атак ХАМАС в Ізраїлі.