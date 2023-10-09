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США не мають "прямої інформації" про зв'язок Ірану з атаками ХАМАС - Білий дім

США не мають "прямої інформації" про зв'язок Ірану з атаками ХАМАС - Білий дім

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Заступник радника президента США з національної безпеки Джон Файнер підтвердив у понеділок, що, хоча США вважають, що Іран «значною мірою замішаний» у нападах ХАМАС на Ізраїль, наразі США не мають «прямої інформації», що пов'язує Іран із цими нападами, пише УНН з посиланням на CNN.

Цитата

«Що ми можемо чітко сказати, так це те, що Іран значною мірою замішаний у цих нападах через підтримку ХАМАС десятиліттями», - сказав Файнер, вказавши на зброю, навчання та іншу фінансову підтримку ХАМАС. 

«Чого ми не маємо, так це прямої інформації, яка показує причетність Ірану до замовлення або планування атак, які сталися за останні кілька днів. Це те, за чим ми продовжуватимемо уважно стежити», - зазначив Файнер.

Нагадаємо

Іран заперечує будь-яку причетність до безпрецедентних атак ХАМАС в Ізраїлі.

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