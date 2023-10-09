Іран заявляє, що не бере участі в нападі ХАМАСу на Ізраїль

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«Ми рішуче підтримуємо Палестину, однак ми не беремо участі у відповіді Палестини, оскільки вона приймається виключно самою Палестиною», — йдеться в заяві місії Ірану в ООН.

«Рішучі заходи, вжиті Палестиною, являють собою цілком законний захист від семи десятиліть гнітючої окупації та жахливих злочинів, скоєних незаконним сіоністським режимом», — додається в заяві.

Нагадаємо

Газета The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела заявила, що палестинські терористи ХАМАС планували напад на Ізраїль спільно з Іраном.