Іран заявляє, що не бере участі в нападі ХАМАСу на Ізраїль
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Іран заперечує будь-яку причетність до безпрецедентних атак ХАМАС в Ізраїлі. Про це пише Al Ajazeera, передає УНН.
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«Ми рішуче підтримуємо Палестину, однак ми не беремо участі у відповіді Палестини, оскільки вона приймається виключно самою Палестиною», — йдеться в заяві місії Ірану в ООН.
«Рішучі заходи, вжиті Палестиною, являють собою цілком законний захист від семи десятиліть гнітючої окупації та жахливих злочинів, скоєних незаконним сіоністським режимом», — додається в заяві.
Нагадаємо
Газета The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела заявила, що палестинські терористи ХАМАС планували напад на Ізраїль спільно з Іраном.