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Протягом кількох тижнів Іран допомагав ХАМАСу планувати напад на Ізраїль - WSJ

Протягом кількох тижнів Іран допомагав ХАМАСу планувати напад на Ізраїль - WSJ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Палестинські терористи ХАМАС планували напад на Ізраїль спільно з Іраном. Про це заявляє газета The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що офіцери Корпусу вартових ісламської революції із серпня опрацьовували з представниками ХАМАС деталі нападу. Зустрічі проходили у столиці Лівану Бейруті. Як пише видання, 2 жовтня на зустрічі в Бейруті Іран схвалив напад на Ізраїль.

Джерела газети наголошують, що офіцери іранського Корпусу вартових ісламської революції з серпня розробляли разом із ХАМАС плани повітряного, наземного та морського вторгнення до Ізраїлю. Деталі операції уточнювали з представниками чотирьох угруповань, які підтримували Іран, зокрема із ХАМАС та "Хезбаллою".

Нагадаємо

Радник верховного лідера Ірану Алі Хаменеї привітав палестинських бойовиків із початком найбільшого нападу на Ізраїль за останні роки, про що повідомляє напівофіційний сайт новин ISNA.

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