Иран заявляет, что не участвует в нападении ХАМАСа на Израил
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Иран отрицает какую-либо причастность к беспрецедентным атакам ХАМАС в Израиле. Об этом пишет Al Jazeera, передает УНН.
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«Мы решительно поддерживаем Палестину, однако мы не участвует в ответе Палестины, поскольку она принимается исключительно самой Палестиной», — говорится в заявлении миссии Ирана в ООН.
«Решительные меры, принятые Палестиной, представляют собой полностью законную защиту от семи десятилетий репрессивной оккупации и ужасных преступлений, совершенных незаконным сионистским режимом», — добавляется в заявлении.
Напомним
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники заявила, что палестинские террористы ХАМАС планировали нападение на Израиль совместно с Ираном.