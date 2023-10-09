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США не имеют "прямой информации" о связи Ирана с атаками ХАМАС - Белый дом

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер подтвердил в понедельник, что, хотя США считают, что Иран «в значительной степени замешан» в нападениях ХАМАС на Израиль, в настоящее время США не имеют «прямой информации», связывающей Иран с этими нападениями, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

«Что мы можем четко сказать, так это то, что Иран в значительной степени замешан в этих нападениях из-за поддержки ХАМАС десятилетиями», - сказал Файнер, указывая на оружие, обучение и другую финансовую поддержку ХАМАС. 

«Чего у нас нет, так это прямой информации, которая показывает причастность Ирана к заказу или планированию атак, которые произошли за последние несколько дней. Это то, за чем мы будем продолжать внимательно следить», - отметил Файнер.

Напомним

Иран отрицает какую-либо причастность к беспрецедентным атакам ХАМАС в Израиле.

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