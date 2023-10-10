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Ізраїль готується до тривалої операції в Газі, а США григрозили Ірану та бойовикам "Хезболли"

Ізраїль готується до тривалої операції в Газі, а США григрозили Ірану та бойовикам "Хезболли"

Київ • УНН

 • 650114 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Армія оборони Ізраїлю готується до тривалої наземної операції в секторі Газа, а США попередили Іран і бойовиків "Хезболли", щоб вони "двічі подумали", перш ніж вступати в конфлікт, заявивши, що готові стати на захист Ізраїлю. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Девід Вурмер, радник з питань Близького Сходу колишнього віце-президента США Діка Чейні, заявив, що Ізраїль стоїть на порозі повного наземного вторгнення і повторної окупації Гази, яку він залишив у 2005 році після майже чотирьох десятиліть, оскільки він переходить від стримування ХАМАС до спроб його знищення.

"Ви побачите фундаментальний зсув, і прецеденти на цьому етапі не мають значення", - сказав Вурмер.

Зазначається, що якщо Ізраїль зможе нейтралізувати здатність Хамасу запускати ракети на ізраїльську територію, він зможе передислокувати засоби ППО на північ для перехоплення ударів у разі ескалації з боку Хезболли Лівану, ще одного підтримуваного Іраном бойового угруповання, визнаного терористичною організацією в США.

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Пентагон попередив Іран і ліванське бойове угруповання "Хезболла", щоб вони "двічі подумали", перш ніж вступати в конфлікт, і заявив, що готовий стати на захист Ізраїлю.

Президент Байден висловив повну підтримку Ізраїлю і доручив Пентагону відправити йому обладнання та озброєння, включаючи боєприпаси, а також перекинути авіаносну ударну групу і кілька ескадрилій винищувачів ВПС до східного Середземномор'я. Очікується, що есмінець ВМС США "Джеральд Р. Форд" і супроводжуючі його кораблі будуть біля берегів Ізраїлю у вівторок, повідомив американський військовий чиновник.

Представник Конгресу заявив, що США очікують, що Ізраїль незабаром попросить Вашингтон про надання більшої кількості озброєнь, хоча США не зможуть легко задовольнити всі ці запити. За словами американського чиновника, на вихідних Ізраїль запустив сучасні американські бомби малого діаметру GBU-39 і планує отримати ще сотні таких бомб вже у вівторок, що є частиною попередньої ізраїльської військової закупівлі. Ізраїль також запросив стрілецьку зброю, боєприпаси, міномети і 122-мм танкові снаряди, сказав американський чиновник.

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