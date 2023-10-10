ЦАХАЛ радить жителям сектору Газа тікати до Єгипту, поки вони ще можуть

Цитата

"КПП "Рафах" все ще відкритий. Усім, хто може вийти, я б порадив їм вийти", - сказав підполковник Річард Хехт у розмові з іноземними журналістами.

Доповнення

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів про підготовку до евакуації громадян України з сектору Гази і наголосив, що "це питання годин, бо інакше буде пізно".

Як повідомив 9 жовтня речник МЗС України Олег Ніколенко, українські дипломати отримали понад 100 звернень від українців, які не можуть виїхати з Ізраїлю, посольство зараз формує список таких громадян і паралельно йде робота над пошуком рішення щодо шляхів виїзду з Ізраїлю.

Контекст

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що військові відновили контроль над кордоном з Газою.