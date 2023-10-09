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Це питання годин, бо інакше буде пізно: посол розповів про підготовку до евакуації громадян України з Сектору Гази

Це питання годин, бо інакше буде пізно: посол розповів про підготовку до евакуації громадян України з Сектору Гази

Київ • УНН

 • 3103167 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів про підготовку до евакуації громадян України з Сектору Гази і наголосив, що "це питання годин, бо інакше буде пізно", передає УНН із посиланням на каналі "Ми-Україна".

Цитата

"Зараз формуємо списки громадян, які хочуть виїхати в Єгипет через єдиний прикордонний пункт, який поки відкритий... Наші дипломати їх там зустрінуть, документують, тому що часто люди їдуть з простроченими або пошкодженими документами", - повідомив посол.

Додамо

Корнійчук зазначив, що евакуація українців з Сектору Гази має відбутися якнайшвидше.

"Якщо ця ситуація продовжиться до початку наземної операції, то нам не вдастся навіть цього зробити, тобто нам треба діяти максимально швидко... Коли починається наземна операція, перекриваються всі кордони по периметру. І ми не зможемо навіть в Єгипет допомогти евакуюватися. Це питання годин, і тому ми працюємо 24/7", - резюмував він.

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Нагадаємо

Як повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, українські дипломати отримали понад 100 звернень від українців, які не можуть виїхати з Ізраїлю, посольство зараз формує список таких громадян і паралельно йде робота над пошуком рішення щодо шляхів виїзду з Ізраїлю.

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