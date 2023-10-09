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МЗС: є понад 100 звернень від українців, які не можуть виїхати з Ізраїлю

МЗС: є понад 100 звернень від українців, які не можуть виїхати з Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Українські дипломати отримали понад 100 звернень від українців, які не можуть виїхати з Ізраїлю, посольство зараз формує список таких громадян і паралельно йде робота над пошуком рішення щодо шляхів виїзду з Ізраїлю. Про це повідомив в понеділок в ефірі телемарафону речник МЗС України Олег Ніколенко, пише УНН.

Цитата

"Ми маємо зараз понад 100 звернень від українців, які не можуть виїхати з Ізраїлю", - сказав Ніколенко.

Деталі

З його слів, на тлі відміни авіарейсів з Ізраїлю наші громадяни не змогли скористатися своїми квитками на літаки з країни.

"Тому наше посольство зараз формує список таких громадян, які потребують допомоги, і паралельно ми працюємо як оперативний штаб МЗС, наше посольсьство, представники інших відомств України, аби знайти рішення щодо інших шляхів виїзду з Ізраїлю", - зазначив речник МЗС.

"І відповідно, наші громадяни, які вже є в списку, мають очікувати інструкцій від нашого посольства про подальші дії. Також люди, які мають проблеми, але ще не повідомили про це наше посольство - ми дуже їх просимо вийти на зв'язок з дипломатами для того, щоб ми мали контактну інформацію всіх людей і, коли будуть відповідні рішення, ми змогли їх поінформувати", - додав він.

За словами Ніколенка, в Ізраїлі на консульському обліку офіційно нараховується 14 тисяч українців.

"Загалом на консульському обліку в Ізраїлі перебуває 14 тисяч українців, але по факту ця цифра в рази є більшою. Ми знаємо про те що, на жаль, внаслідок бойових дій загинули двоє українок, ми маємо підтвердження про їхню смерть. Також є інформація про можливу загибель інших двох українців у районі поблизу сектору Газа, а також одного українця в самому палестинському анклаві, проте офіційного підтвердження ми наразі не маємо", - сказав Ніколенко.

Було відомо про одного пораненого - хлопчика, якого українські дипломати врятували. Іншої інформації про поранення українців наразі не отримували, зазначив він.

З його слів, дипломати продовжують роботу.

Доповнення

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 9 жовтня у ЗС Ізраїлю вказали, що військові відновили контроль над усіма містами біля кордону з Газою.

В Ізраїлі за минулу добу вдалося врятувати українського хлопчика і розшукати 5 громадян України, які вважалися зниклими на півдні країни, водночас є інформація про можливу загибель інших двох українців, ще одного - у секторі Газа.

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